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Власть

Цифровой сом признан официальным средством платежа в Кыргызстане

В Кыргызстане утвердили закон, закрепляющий правовой статус национальной цифровой валюты — цифрового сома. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Новый закон определяет понятие цифрового сома и регламентирует его использование в качестве полноценного средства расчета на территории страны.

Согласно изменениям, цифровой сом включен в перечень объектов гражданских прав наряду с деньгами, ценными бумагами и виртуальными активами. Гражданский кодекс теперь прямо предусматривает возможность расчетов с использованием цифрового сома как в наличной, так и в безналичной форме.

Отказ в приеме цифрового сома будет караться штрафом: 30 расчетных показателей — для физических лиц, 130 расчетных показателей — для юридических. Такое нововведение прописано в Кодексе о правонарушениях.

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Кроме того, цифровой сом включен в Бюджетный кодекс: государственные органы обязаны подключаться к платформе цифрового сома для учета и распределения бюджетных средств. Коммерческие банки, платежные организации и даже продавцы товаров и услуг обязуются предоставлять покупателям возможность оплаты в цифровой форме.

Оператором платформы цифрового сома выступает Национальный банк Кыргызской Республики, который несет ответственность за выпуск цифровой валюты, соблюдение правил платформы и защиту пользователей.

Настоящий закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2027 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328863/
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