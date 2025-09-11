15:24
Экономика

В Кыргызстане растет число желающих открыть новые банки

В Кыргызстане растет число желающих открыть новые банки. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил исполнительный директор Агентства по защите депозитов Кадырбек Букуев.

Он отметил: это потому, что доходы и прибыль финансовых организаций стабильно растут.

«Рост прибыли банков объясняется активным кредитованием населения и внедрением современных технологий, таких как онлайн-кредиты. Они упрощают доступ к финансовым услугам и способствуют расширению банковского рынка», — добавил Кадырбек Букуев.

Он считает, что банковский сектор в республике на сегодня один из самых выгодных и стимулирует интерес бизнеса к созданию новых финансовых учреждений и развитию уже работающих.

В КР также функционируют более 30 микрофинансовых организаций, из которых 3 имеют лицензию на прием депозитов от населения.

Фонд Агентства по защите депозитов составляет 8,6 миллиарда сомов.

Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции зарегистрировали «Мурас Банк». По данным ведомства, единственным учредителем нового закрытого акционерного общества выступает гражданин Кипра Сергей Ентц.

Год назад Минюст также зарегистрировал ЗАО «Асман Банк». Его руководителем, согласно открытым источникам, является Эркинбек Жумабаев. А в этом году — ЗАО «Алма Финанс Банк».
