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Экономика

В Министерстве юстиции Кыргызстана зарегистрировали «Мурас Банк»

В Министерстве юстиции Кыргызстана зарегистрировали «Мурас Банк». В национальной банковской сфере может появиться еще один игрок.

Согласно данным Минюста, единственным учредителем нового закрытого акционерного общества «Мурас Банк» выступает гражданин России, один из основателей и основной бенефициар, председатель совета директоров банка «Держава», а также совладелец fintech-компании ООО «Держава-Платформа».

Руководителем числится бывший глава филиалов «Росинбанка» и «Бай Тушум» Азамат Омуралиев.

«Мурас Банк» получил регистрацию юридического лица. Теперь ему предстоит подать заявление в Национальный банк и получить соответствующую лицензию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331797/
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