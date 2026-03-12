Парламент заслушал меры по противодействию мошенникам в банковской сфере

Депутаты рассмотрели проект постановления Жогорку Кенеша «Об исполнении постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 июня 2025 года № 3297-VII «О мерах по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и сети Интернет».

Инициатор данного постановления, депутат Медербек Алиев рассказал о цели документа и кратко остановился на поручениях правоохранительным органам. Он подчеркнул, что кабинет министров, Генеральная прокуратура и Национальный банк обязаны ежеквартально предоставлять Жогорку Кенешу соответствующую информацию о принимаемых мерах по борьбе с мошенничеством с использованием интернета.

По его словам, появляются новые схемы, связанные с банковским сектором, повлекшие значительный материальный ущерб для тысяч граждан.

«В рамках данного постановления соответствующим государственным органам было поручено вести работу по противодействию мошенническим преступлениям в банковской сфере и сети Интернет, проведении системного анализа в этом направлении», — отметил Медербек Алиев.

В ходе обсуждения депутат Алтынбек Кылычбаев отметил необходимость совершенствования законодательства в сфере противодействия дропперству, подчеркнув, что в подобные схемы нередко оказываются вовлечены молодые люди и несовершеннолетние.

Депутат Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос о деятельности и ресурсах отдела кибербезопасности министерства внутренних дел. Депутат Гуля Кожокулова обозначила вопрос о безопасности банковской базы данных. Депутат Жылдыз Эгембердиева обратила внимание на проблему распространения клеветы и недостоверной информации через фейковые аккаунты в интернете.