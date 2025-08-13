14:51
Минюст Кыргызстана зарегистрировал новое ЗАО «Алма Финанс Банк»

Министерство юстиции Кыргызстана зарегистрировало новый банк — ЗАО «Алма Финанс Банк». Известно, что он создан с участием китайского капитала. Главой банка указан Ван Син. Юридический адрес указан в Бишкеке на улице Огонбаева, 222. Это также месторасположение микрофинансовой компании «Алма Кредит», работающей на рынке Кыргызстана с 2013 года. Ее возглавляет Эрмек Ормотоев.

В учредителях указаны шесть человек, в том числе трое граждан Китая. Один из них — Лю Вэнь Чжун, он также является учредителем двух компаний, которые входят в число учредителей нового банка: ОсОО «Баден Сервис», занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, и ОсОО «Кыргыз Темир Групп».

ЗАО «Алма Финанс Банк» теперь необходимо получить лицензию, которую выдает Национальный банк КР.

Ранее сообщалось, что в Министерстве юстиции Кыргызстана зарегистрировали «Мурас Банк». Согласно данным Минюста, единственным учредителем нового закрытого акционерного общества «Мурас Банк» выступает гражданин России Сергей Ентц.

Год назад Минюст также зарегистрировал ЗАО «Асман Банк». Его руководителем, согласно открытым источникам, является Эркинбек Жумабаев.
