Кыргызстан вводит банковское сопровождение для крупных закупок госпредприятий

Кабмин утвердил новое положение о банковском сопровождении договоров, которые заключают государственные и муниципальные предприятия, а также компании, где доля государства в уставном капитале составляет 50 процентов и выше, включая их дочерние компании.
Документ направлен на повышение прозрачности, предотвращение коррупции и усиление контроля за расходованием средств при закупках.
Теперь все такие организации обязаны проводить свои крупные закупки с обязательным банковским сопровождением — в соответствии с новым порядком и установленными условиями.
Положение также определяет перечень банков, которые уполномочены сопровождать эти контракты.
Дополнительно корректируется ранее действовавший порядок госзакупок: из него исключаются отдельные пункты, а нормы о банковском сопровождении договоров приводятся в соответствие с новым решением кабмина.
Госорганы и предприятия с долей государства более 50 процентов должны обеспечить внедрение этого порядка в свою закупочную деятельность и заключить договоры с уполномоченными банками.
Между тем Агентство по управлению государственным имуществом обязано довести до всех закупающих организаций типовые условия банковского сопровождения, которые теперь должны включаться в конкурсную документацию.
Постановление вступит в силу через десять дней.
Банковское сопровождение — это особый механизм контроля, при котором все платежи по госконтракту проходят через уполномоченный банк. Банк проверяет, что деньги расходуются строго по договору, что исключает мошенничество и обеспечивает прозрачность закупок.