Кыргызстан вводит банковское сопровождение для крупных закупок госпредприятий

Кабмин утвердил новое положение о банковском сопровождении договоров, которые заключают государственные и муниципальные предприятия, а также компании, где доля государства в уставном капитале составляет 50 процентов и выше, включая их дочерние компании.

Документ направлен на повышение прозрачности, предотвращение коррупции и усиление контроля за расходованием средств при закупках.

Теперь все такие организации обязаны проводить свои крупные закупки с обязательным банковским сопровождением — в соответствии с новым порядком и установленными условиями.

Положение также определяет перечень банков, которые уполномочены сопровождать эти контракты.

Дополнительно корректируется ранее действовавший порядок госзакупок: из него исключаются отдельные пункты, а нормы о банковском сопровождении договоров приводятся в соответствие с новым решением кабмина.

Госорганы и предприятия с долей государства более 50 процентов должны обеспечить внедрение этого порядка в свою закупочную деятельность и заключить договоры с уполномоченными банками.

Между тем Агентство по управлению государственным имуществом обязано довести до всех закупающих организаций типовые условия банковского сопровождения, которые теперь должны включаться в конкурсную документацию.

Постановление вступит в силу через десять дней.