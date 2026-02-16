10:47
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
«Фридом банк Казахстан» отказался от идеи создать «дочку» в Кыргызстане

«Фридом банк Казахстан» (Freedom Bank Kazakhstan) отказался от идеи создать дочерний банк в Кыргызстане, сообщает Forbes Kazakhstan.

«Freedom Bank в настоящее время не планирует открытие дочернего банка в Кыргызстане — в рамках актуализации международной стратегии. При этом банк продолжает рассматривать рынок в контексте долгосрочного регионального развития. Банк фокусируется на оценке других зарубежных направлений, выявленных в ходе недавних встреч и поездок топ-менеджмента. Сейчас эти направления находятся на стадии анализа и проработки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о планах открыть «дочку» в КР — банк, как задумывалось, должен был действовать в форме закрытого акционерного общества с названием Freedom Bank KG.

В Кыргызстане у «Фридом банк Казахстана» уже есть бизнес: «дочки» холдинга предоставляют брокерские (Freedom Broker) и платежные услуги (Freedom Pay Kyrgyzstan), продают билеты (Ticketon Events KG).

Основатель и мажоритарный акционер Freedom Holding Corp. — Тимур Турлов. За последние два года список стран, в которых компания имеет бизнес-интересы, пополнился несколькими локациями: Турция, Грузия, Таджикистан, Эстония.

Тимуру Турлову принадлежит примерно 70 процентов Freedom Holding Corp.. Бизнесмен — № 2 в рейтинге 75 богатейших личностей Казахстана.
