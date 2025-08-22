Поддержка малого бизнеса: Минфин выдал кредиты на более, чем 9 миллиардов сомов

В рамках проекта «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий» выданы беспроцентные кредиты на сумму более 9 миллиардов 365 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По ее данным, с 31 марта 2021 года по 1 июля 2025 года кредиты получили 11 тысяч 765 предпринимателей.

До 1 миллиона сомов кредиты получили 9 тысяч 594 человека.

До 3 млн сомов сомов — 2 тысячи 171 предприниматель.

Напомним, кредиты предоставляются:

по первой категории — индивидуальным предпринимателям с годовым оборотом до 8 миллионов сомов;

по второй категории — индивидуальным предпринимателям и юрлицам с годовым оборотом до 30 миллионов сомов.

Они выдаются на срок до 36 месяцев с нулевой ставкой и возможностью льготного периода до трех месяцев.