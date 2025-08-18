12:40
В семь раз выросли поставки ягод из Кыргызстана в Кировскую область России

С начала 2025 года в Кировскую область России ввезли 27,43 тонны ягод из Кыргызстана. Этот показатель увеличился почти в семь раз, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поставки ягод выросли в семь раз. Тогда КР поставила кировчанам 3,9 тонны различной ягоды.

Сейчас в регион доставили малину, ежевику и клубнику. Образцы направили на экспертизу. Карантинные объекты не обнаружены.

Ранее сообщалось, что фрукты из Кыргызстана впервые привезли на Камчатку. В целом с начала текущего года в регионы России завезли более 55 тонн фруктов и ягод кыргызстанские поставщики.
