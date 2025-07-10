Фрукты из Кыргызстана впервые привезли на Камчатку, сообщают местные СМИ.

Отмечается, что Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора впервые проконтролировало ввоз партии фруктов и ягод из КР. Карантинные объекты в грузе не обнаружены.

«В Камчатский край впервые поступила партия фруктов и ягод из Кыргызстана. В партию вошло шесть наименований фруктов и ягод общим весом 200 килограммов, это персики, абрикосы, вишня, сливы, черешня и клубника. По результатам карантинного фитосанитарного контроля карантинные объекты в партии не обнаружены. Управлением Россельхознадзора выпуск продукции разрешен», — говорится в сообщении ведомства.