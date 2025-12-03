13:06
Общество

В 2025 году из Кыргызстана в Красноярск ввезли 12,6 тысячи попугаев

В 2025 году из Кыргызстана в Красноярск ввезли 12,6 тысячи попугаев. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Россельхознадзора
Фото Россельхознадзора

По данным ведомства, в пункте пропуска через государственную границу РФ в конце ноября специалисты управления по Красноярскому краю провели ветеринарный контроль 840 голов декоративной птицы (попугаи волнистые, кореллы, ожереловые, неразлучники).

Попугаи ввезены в Красноярский край авиатранспортом из кыргызстанского села Кашкар-Кыштак.

Декоративная птица перевезена с соблюдением ветеринарно-санитарных требований России и Таможенного союза, отмечается в сообщении.

Груз предназначался индивидуальному предпринимателю, осуществляющему разведение и содержание декоративных птиц в Красноярске.

Попугаи размещены в специально подготовленном помещении для проведения карантина. В период действия карантина под контролем специалистов службы по ветеринарному надзору будут проведены все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия.

Всего с начала 2025 года в Красноярск из КР ввезено 17 партий декоративных птиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353230/
просмотров: 359
