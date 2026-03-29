Экономика

В Кузбасс привезли 121 тонну свежих овощей из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Из общего груза 66 тонн составляет репчатый лук, 33 тонны свежих томатов и 20 тонн моркови. Продукция прошла все необходимые исследования в Кемеровской испытательной лаборатории.

«В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию», — говорится в сообщении.
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
