В Кузбасс привезли 121 тонну свежих овощей из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Из общего груза 66 тонн составляет репчатый лук, 33 тонны свежих томатов и 20 тонн моркови. Продукция прошла все необходимые исследования в Кемеровской испытательной лаборатории.

«В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию», — говорится в сообщении.