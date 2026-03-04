В Россию не пропустили 230 тысяч саженцев из Кыргызстана

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора вместе с таможенниками остановили две крупные партии посадочного материала в Челябинской области. Инцидент произошел в районе пропускного пункта «Бугристое», сообщили местные СМИ.

Грузовые автомобили следовали из Кыргызстана в разные регионы России. В первой фуре инспекторы обнаружили 72,1 тысячи саженцев вишни, груши, сливы, туи, черешни, роз и корневищ клубники. Груз направлялся в Нижегородскую область.

Второй грузовик перевозил 160 тысяч единиц продукции, включая саженцы яблони, тутовника, луковицы гладиолусов и роз. Груз был предназначен для Республики Марий Эл.

Причины возврата

В ходе проверки документов специалисты выявили серьезные нарушения правил маркировки. На части растений отсутствовали сведения о месте и конкретном участке их происхождения.

Такие действия нарушают законодательство ЕАЭС в области карантина растений.

Представители ведомства пояснили, что бесконтрольный ввоз посадочного материала создает высокие риски. Под видом обычных растений в страну могут попасть опасные вредители или возбудители болезней, способные нанести ущерб сельскому хозяйству.

Инспекторы составили акты о нарушении и выдали предписания о возврате продукции.