Кыргызстан подключат к электронному обмену ветеринарными сертификатами

Кыргызстан подключат к электронному обмену ветеринарными сертификатами. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Отмечается, что по итогам 2025-го ведомство нарастило цифровое взаимодействие в международной торговле и планирует в наступившем году подключить к электронному обмену ветеринарными сертификатами новые страны, включая Кыргызстан.

Ранее от иностранных партнеров получено более 403 тысяч электронных ветеринарных сертификатов. На экспорт в цифровом формате оформлено около 340 тысяч сертификатов. Электронный документооборот применяется при поставках мяса, молочной продукции, рыбы, яичной продукции и кормов.

Россельхознадзор планирует расширить цифровое взаимодействие за счет подключения новых ключевых партнеров. В перечень стран включены Кыргызстан, Бразилия, Марокко и ОАЭ. Переход на электронный обмен ветеринарными сертификатами с КР направлен на упрощение взаимной торговли и повышение прозрачности ветеринарного контроля.
