Ввоз восьми тонн замороженных пельменей из КР приостановил Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области пресекло попытку незаконного ввоза 8,6 тонны замороженных пельменей из Кыргызстана на российско-казахстанском участке государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что продукция не соответствовала ветеринарным требованиям: часть из них была без необходимых ветеринарных документов, а также не был проведен полный набор лабораторных испытаний, что является нарушением санитарных норм Евразийского экономического союза. В документах также отсутствовала информация о благополучии региона по остроинфекционным заболеваниям.   

Водитель грузовика, доставивший полуфабрикаты с нарушениями, был привлечен к административной ответственности, а задержанный товар возвращен по месту отправления.
