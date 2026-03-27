Экономика

Улучшает почву. Нижегородская область отправит в Кыргызстан 198 тонн торфогрунта

Нижегородская область России отправит в Кыргызстан 198 тонн торфогрунта. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

По ее данным, инспекторы оформили экспортные заключения на торфогрунт общим весом свыше 2,1 тысячи тонн. Груз предназначен для нескольких стран, включая КР.

Торфогрунт представляет собой почвенную смесь на основе торфа. Его используют в сельском хозяйстве и ландшафтном дизайне для улучшения структуры почвы.

Партии предназначены для отправки в Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан.

По результатам экспертизы признаки наличия карантинных вредных организмов не выявлены. На основании полученных данных ведомство оформило положительные заключения о карантинном фитосанитарном состоянии на каждую партию.
