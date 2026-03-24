Более 52 тысяч черенков роз из Кыргызстана развернули на границе России

В Челябинской области России пресечен незаконный ввоз крупной партии саженцев роз. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Груз задержали на пункте пропуска «Бугристое». Партия весом 9,3 тонны следовала из Кыргызстана, однако, по данным проверки, имела узбекское происхождение.

При осмотре инспекторы выявили нарушения: на упаковке отсутствовала полная маркировка — не были указаны конкретное место произрастания и фитосанитарное состояние растений.

В ведомстве подчеркнули, что продукция без надлежащих документов не допускается к ввозу на территорию России.

В результате вся партия — более 52,6 тысячи черенков роз возвращена на территорию сопредельного государства под контролем Россельхознадзора.