16:15
Экономика

Более 55 тонн фруктов и ягод завезли кыргызстанские поставщики в регионы России

С 1 января 2025 года на территорию Пермского края из Кыргызстана завезено более 55 тонн свежих ягод (клубники, малины, ежевики, черешни, вишни, ежемалины, смородины) и фруктов (персиков, нектаринов и абрикосов). Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Отмечается, что за аналогичный период 2024-го в регион свежие ягоды и фрукты из КР не поступали.

Россельхознадзор регулярно проверяет качество ввозимых продуктов, назначая пробы и проверку сопроводительных документов. По результатам анализа в небольшой партии персиков найден карантинный вредный организм — восточная плодожорка. Около тонны этого фрукта запретили к ввозу.

Остальная продукция соответствует нормам. На нее оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля.
