В Минтрансе показали построенную дорогу на южном берегу Иссык-Куля.

Ранее глава ведомства Абсаттар Сыргабаев проверил реконструкцию автодороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол. Сообщалось, что на одном из участков дороги завершена укладка первого слоя асфальта на протяженности 18 километров, при этом активно продолжаются земляные работы. Чиновник выражал обеспокоенность медленным темпом строительства и поручил ускорить работы.

Отметим, в ноябре 2024-го в Ассоциации дорожников и строителей рассказывали о завершении работ на первых 25 километрах автодороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол.

Реконструкция указанной автомобильной трассы началась летом 2021 года по поручению президента. Ее протяженность составляет 141 километр. Строится четырехполосная дорога с разделительным барьерным ограждением.