Экономика

Премьер Казахстана озвучил, что мешает свободному движению товаров в ЕАЭС

Премьер-министр Казахстана на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате озвучил, что мешает свободному движению товаров и капиталов.

Сначала Олжас Бектенов отметил рост экономики на территории Евразийского экономического союза.

По его словам, совокупный ВВП стран ЕАЭС за первый квартал 2025 года вырос на 2 процента, промышленное производство увеличилось на 1,6 процента. Он добавил, что в Казахстане промышленность прибавила 6,4 процента.

Глава казахстанского правительства рассказал о необходимости устранить скрытые барьеры, в том числе сложные санитарные, ветеринарные и таможенные процедуры, которые мешают свободному движению товаров и капиталов.

Олжас Бектенов также призвал к равноправному доступу поставщиков к рынкам стран ЕАЭС, добавив, что нужно проводить последовательную работу по ликвидации ограничений.
