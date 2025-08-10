14:40
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Экономика

Строительство малой АЭС в Узбекистане начнется в марте 2026 года

Строительство малой АЭС в Узбекистане начнется в марте 2026 года. Об этом сообщил директор Агентства по атомной энергии («Узатом») Азим Ахмедхаджаев.

По его словам, заливка первого бетона для атомной электростанции малой мощности с участием «Росатома» планируется следующей весной.

Азим Ахмедхаджаев доложил о ходе реализации проекта президенту РУз. Шавкат Мирзиеев дал поручение о заливке бетона станции.

«Это значит, что уже наступает активная фаза реализации проекта, и она уже пойдет полным ходом, направленная на непосредственное строительство», — сказал глава агентства.

До конца года должна закончиться подготовка документов по оценке воздействия на окружающую среду, а также по обеспечению безопасности проекта.

Первый в истории экспортный контракт на строительство АЭС подписан в Ташкенте в мае 2024-го. Станцию мощностью 330 мегаватт с шестью реакторами планируют построить в Джизакской области Узбекистана по российскому проекту. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком.

Ранее сообщалось, что в селе Улкен Алматинской области Казахстана готовятся начать строительство первой в стране атомной электростанции.

В октябре прошлого года в РК прошел референдум, на котором казахстанцы решали, согласны ли они со строительством атомной электростанции. В результате более 71 процента граждан поддержали проект.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339060/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
Более 1,5 миллиона граждан Узбекистана посетили Кыргызстан с начала 2025 года
В 200 километрах от границы Кыргызстана начнется строительство АЭС
Узбекистан стал лидером по экспорту ковров в Кыргызстан
В Узбекистане вводят обязательный тест на ВИЧ для возвращающихся из-за границы
Узбекистан призвали улучшить инфраструктуру четырех пансионатов на Иссык-Куле
Министр иностранных дел Узбекистана посетит Кыргызстан с официальным визитом
В Узбекистане создают новую систему контроля за исполнением решений президента
На 12,8 процента увеличилась внешняя торговля Кыргызстана и Узбекистана
На Иссык-Куле завершили первый этап реконструкции пансионата «Бустон»
Узбекистан предоставит квоты для студентов КР на обучение в Green University
Популярные новости
Государственная ипотека. Кто и&nbsp;как ее&nbsp;может получить Государственная ипотека. Кто и как ее может получить
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;90&nbsp;дней введут госрегулирование цен на&nbsp;мясо В Кыргызстане на 90 дней введут госрегулирование цен на мясо
Кыргызстан ждет поэтапное повышение акцизного налога на&nbsp;ряд напитков Кыргызстан ждет поэтапное повышение акцизного налога на ряд напитков
Рубль подешевел, евро и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;августа Рубль подешевел, евро и тенге подорожали к сому. Курс валют на 7 августа
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
10 августа, воскресенье
14:14
Кыргызстанские ученые отправились на Алтай для изучения истории кыпчаков Кыргызстанские ученые отправились на Алтай для изучения...
13:29
Строительство малой АЭС в Узбекистане начнется в марте 2026 года
13:00
В сердце Японии. Как кыргызстанка строит креативную карьеру на острове Авадзи
12:39
Мир Баку и Еревана. Иран против передачи Зангезурского коридора под контроль США
12:05
Хьюстон, у нас проблема. Скончался астронавт и командир «Аполлон-13» Джим Ловелл