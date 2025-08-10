Строительство малой АЭС в Узбекистане начнется в марте 2026 года. Об этом сообщил директор Агентства по атомной энергии («Узатом») Азим Ахмедхаджаев.

По его словам, заливка первого бетона для атомной электростанции малой мощности с участием «Росатома» планируется следующей весной.

Азим Ахмедхаджаев доложил о ходе реализации проекта президенту РУз. Шавкат Мирзиеев дал поручение о заливке бетона станции.

«Это значит, что уже наступает активная фаза реализации проекта, и она уже пойдет полным ходом, направленная на непосредственное строительство», — сказал глава агентства.

До конца года должна закончиться подготовка документов по оценке воздействия на окружающую среду, а также по обеспечению безопасности проекта.

Первый в истории экспортный контракт на строительство АЭС подписан в Ташкенте в мае 2024-го. Станцию мощностью 330 мегаватт с шестью реакторами планируют построить в Джизакской области Узбекистана по российскому проекту. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком.

Ранее сообщалось, что в селе Улкен Алматинской области Казахстана готовятся начать строительство первой в стране атомной электростанции.

В октябре прошлого года в РК прошел референдум, на котором казахстанцы решали, согласны ли они со строительством атомной электростанции. В результате более 71 процента граждан поддержали проект.