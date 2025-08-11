09:30
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды

Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды для преодоления дефицита полива на юге страны. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев.

По его словам, текущая ситуация с поливной водой на юге Казахстана требует немедленного вмешательства. Достигнутые ранее договоренности между государствами позволят обеспечить необходимый объем воды для сельскохозяйственных нужд.

Канат Бозумбаев добавил, что проведены все необходимые переговоры с представителями КР и РУз. Ранее отмечалось отставание по графику поставок воды в РК на более чем 1 миллиард кубометров.

Вице-премьер Казахстана также обратил внимание на сложные климатические условия в Центральной Азии в 2025 году, включая маловодье, высокие летние температуры и недостаток осадков. Это привело к увеличению расхода воды на растениеводство при сокращении ее поступления.

По данным Каната Бозумбаева, проточность рек Сырдарьи, Шу и Талас, а также других каналов снизилась до 30-40 процентов от обычного уровня. Это создает дополнительные сложности для водоснабжения региона.
