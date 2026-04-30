Первый в Казахстане крематорий запустили в Алматы

Первый в Казахстане крематорий начал свою работу в Алматы. Об этом сообщает NUR.KZ.

По данным СМИ, кремация внедряется как дополнительная добровольная альтернатива традиционному захоронению. Это расширяет возможности выбора для граждан с учетом личных, культурных и религиозных особенностей.

«Крематорий оснащен современным оборудованием чешского производства. В комплексе установлены две кремационные печи с многоступенчатой системой очистки. Применяется двухкамерная технология сжигания, обеспечивающая дожиг дымовых газов, что позволяет минимизировать выбросы, исключить запах и видимый дым, а также обеспечить соответствие экологическим требованиям», — сообщили в акимате.

Средняя продолжительность одной процедуры составляет около двух часов.

При полной загрузке одна печь способна проводить до восемь кремаций в сутки. Подготовка и розжиг печей занимают до 35 часов для достижения необходимой рабочей температуры.

Фото акимата Алматы

Как подчеркнули в ведомстве, процедура кремации строго регламентирована и включает прием тела при наличии полного пакета документов, обязательную идентификацию, проведение кремации, обработку и передачу праха родственникам.

Каждый этап сопровождается внутренним контролем и документированием.

Персонал крематория прошел специализированное обучение за рубежом. Обращение с телами осуществляется с соблюдением санитарных норм, профессиональной этики и принципов уважительного отношения, добавили в ведомстве.

Отметим, что в Кыргызстане ранее предложили приостановить разрешение на кремацию до 2040 года. Чиновники это объяснили так: в стране нет необходимой инфраструктуры, не определены источники финансирования, не урегулированы экологические, санитарные и социально-культурные аспекты.