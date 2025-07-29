Кабмин утвердил прогноз развития экономики Кыргызстана на 2026-2030 годы

Кабинет министров принял постановление, которым утверждены ключевые макроэкономические показатели и прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы.

Основные цифры прогноза:

Среднегодовой рост ВВП планируется на уровне 5 процентов.

Инфляция в среднем составит около 5,5 процента в год.

Планируется снижение уровня безработицы до 7 процентов к 2030 году.

Государственный бюджет будет формироваться с учетом утвержденных параметров для устойчивого развития экономики.

В документе прописано, что Министерство финансов будет использовать эти показатели при формировании бюджета и налоговой политики на ближайшие пять лет.

Все государственные органы, включая мэрии Бишкека и Оша, Национальный банк и Агентство по инвестициям, обязаны ежемесячно контролировать исполнение плана и докладывать о результатах Министерству экономики.

Минэкономики будет публиковать отчеты и обновлять прогноз по развитию экономики на своем официальном сайте каждые три месяца.

Ранее действующий прогноз на 2025-2029 годы признан утратившим силу.

Постановление вступит в силу через семь дней.