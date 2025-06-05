Бакыт Торобаев посетил элеватор в Балыкчи и поручил модернизировать предприятие

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с работой элеватора Северного территориального управления фонда госматрезервов в городе Балыкчи. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

По словам министра, предприятие имеет стратегическое значение.

«Элеватор играет важную роль в повышении доходов фермеров, развитии производства и создании рабочих мест. Его модернизация — шаг к укреплению продовольственной безопасности», — сказал глава ведомства.

Элеватор построен в 1978 году и способен хранить до 70 тысяч тонн пшеницы. Сейчас объект полностью функционирует, железнодорожные пути и склады находятся в исправном состоянии.

Здание мельницы, ранее незаконно приватизированное, возвращено в госсобственность. Разработан проект по ее модернизации: мощность — 120 тонн муки в сутки. Это позволит обеспечить продовольствием не только Иссык-Кульскую и Нарынскую области, но и другие регионы страны.

По итогам визита принято решение о финансировании ремонта и технического обновления оборудования мельницы.