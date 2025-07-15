Для реализации строительства концертного комплекса создали рабочую группу

Для реализации проекта по строительству концертного комплекса специальной музыкальной школы-интерната имени Мукаша Абдраева создали межведомственную рабочую группу. Соответствующее распоряжение вышло за подписью первого замглавы кабмина Данияра Амангельдиева.
Рабочая группа должна разработать план мероприятий по возведению комплекса и представить его правительству.
В ее состав включены:
- министр культуры, информации и молодежной политики (глава группы);
- замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;
- замминистра финансов;
- замминистра экономики и коммерции;
- замминистра иностранных дел;
- вице-мэр Бишкека;
- зампредседателя Государственной таможенной службы при Минфине;
- представитель Фонда Ага Хана по развитию.
Напомним, ранее проект строительства концертного зала Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени Мукаша Абдраева обсудили глава кабмина Адылбек Касымалиев и гендиректор траста Ага Хана по культуре Луис Монреаль. Зал построят в Бишкеке при содействии Фонда Ага Хана.
Комплекс будет включать в себя большой зал на 600 мест, малый концертный зал на 200 мест, музей музыки, ресурсный центр по развитию музыки и образования, помещение для репетиций, выставочные площадки и зал для совещаний.