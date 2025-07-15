14:49
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Для реализации строительства концертного комплекса создали рабочую группу

Для реализации проекта по строительству концертного комплекса специальной музыкальной школы-интерната имени Мукаша Абдраева создали межведомственную рабочую группу. Соответствующее распоряжение вышло за подписью первого замглавы кабмина Данияра Амангельдиева.

Рабочая группа должна разработать план мероприятий по возведению комплекса и представить его правительству.

В ее состав включены:

  • министр культуры, информации и молодежной политики (глава группы);
  • замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;
  • замминистра финансов;
  • замминистра экономики и коммерции;
  • замминистра иностранных дел;
  • вице-мэр Бишкека;
  • зампредседателя Государственной таможенной службы при Минфине;
  • представитель Фонда Ага Хана по развитию.

Напомним, ранее проект строительства концертного зала Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени Мукаша Абдраева обсудили глава кабмина Адылбек Касымалиев и гендиректор траста Ага Хана по культуре Луис Монреаль. Зал построят в Бишкеке при содействии Фонда Ага Хана.

Комплекс будет включать в себя большой зал на 600 мест, малый концертный зал на 200 мест, музей музыки, ресурсный центр по развитию музыки и образования, помещение для репетиций, выставочные площадки и зал для совещаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336266/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Легендарная группа из нулевых Backstreet Boys выступит в Казахстане этой осенью
Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон посетили концерт мастеров искусств в Душанбе
Сотни бишкекчан собрались на концерт группы «Пицца» под открытым небом
Учеников музучилища имени Куренкеева заставляют таскать тяжелые инструменты
Около 40 процентов посетителей концерта Дженнифер Лопес в Ташкенте — иностранцы
Снос здания Музучилища имени Куренкеева. К студентам пришел глава Минкультуры
День России отметят в Бишкеке праздничным концертом
Родители студентов Музучилища Куренкеева просят президента отменить снос здания
Песни Победы прозвучат на площади Ала-Тоо: Хор Турецкого выступит в Бишкеке
В Бишкеке состоится фестиваль искусств «Японская весна»
Популярные новости
До&nbsp;1&nbsp;сентября нужно уплатить налог на&nbsp;жилые дома и&nbsp;придомовые участки До 1 сентября нужно уплатить налог на жилые дома и придомовые участки
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Как в&nbsp;Кыргызстане поступить в&nbsp;вуз онлайн: пошаговая инструкция Как в Кыргызстане поступить в вуз онлайн: пошаговая инструкция
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Бизнес
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
15 июля, вторник
14:38
МИД Казахстана отказал в аккредитации еще девяти журналистам радио «Азаттык» МИД Казахстана отказал в аккредитации еще девяти журнал...
14:37
Кто брал и кто платит: Дайырбек Орунбеков рассказал о структуре госдолга КР
14:33
В Кыргызстане впервые мусор с горы спустили с помощью дрона — альпинист
14:33
Узбекистан предоставит квоты для студентов КР на обучение в Green University
14:25
Общественный транспорт на улице Фрунзе. Ответ мэрии