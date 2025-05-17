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Экономика

В Бишкеке построят 21-этажный комплекс из трех башен

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство нового многофункционального комплекса в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Адылбек Касымалиев рассказал, что на месте закладки капсулы будет возведен современный 21-этажный комплекс из трех башен, в котором будут использованы передовые технологии, обеспечивающие безопасность, удобную логистику и привлекательный внешний вид. По его словам, в данном комплексе будет предусмотрена зона парковки на более чем 550 мест.

Отмечается, что инвестором выступает турецкая компания «Бета Иншаат Ятырымжылык», чей вклад в развитие торговой инфраструктуры Бишкека оценил глава кабмина и отметил успешную работу сети торговых центров «Бета Сторес».

Адылбек Касымалиев пожелал успехов в реализации проекта и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией.

Стоимость проекта и сроки его реализации не уточняются. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329454/
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