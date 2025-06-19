Запасы золота в Кыргызстане составляют 52 тонны. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сегодня сообщил председатель Национального банка Мелис Тургунбаев.

Депутатов заинтересовал вопрос колебаний мировых цен на драгметалл, и как это может повлиять на экономику республики.

Дастан Джумабеков посчитал, что в денежном выражении 52 тонны золота сейчас эквивалентны $3 миллиардам 700 миллионам.

«Это же больше всего бюджета страны. Хороший показатель. Но сегодня цена на золото на мировом рынке высокая, не исключено ведь, что может и снизиться. Есть резон перевести золото в валюту, но не просто держать этот запас золота, а направить на развитие и реализацию крупных государственных проектов? Камбар-Ату, железную дорогу, другие стратегические объекты?» — спросил нардеп у главы НБ КР.

Он пояснил, что в таком случае отпала бы необходимость брать кредиты.

По словам Мелиса Тургунбаева, одна из главных задач Нацбанка — проведение монетарной политики.

«Наши аналитики ежедневно проводят мониторинг цены на золото. Мы каждый день анализируем ситуацию на рынке золота. Иногда покупаем его, иногда продаем. Также и с валютой — при необходимости продаем доллары, рубли. Если надо, покупаем. Это одна из функций Нацбанка. В прошлом году мы получили большой доход благодаря правильному и эффективному использованию международных резервов. По итогам пяти месяцев текущего периода мы также получили хороший доход. Если проведенный анализ ситуации показывает, что нужно продать золото, мы его продаем», — пояснил он.

В парламенте похвалили главу регулятора за такой объем запаса золота.

По словам депутаты Гули Кожокуловой, Национальный банк КР вошел в топ-3 крупнейших продавцов золота среди центральных банков мира.