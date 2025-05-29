Крипторезерв Кыргызстана: шаг в будущее или ящик Пандоры для экономики?

Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао предложил использовать биткоин (BTC) и Binance Coin (BNB) в качестве базовых активов для национального крипторезерва Кыргызстана. Об этом он заявил во время недавнего визита в республику.

Редакция 24.kg выяснила, на какой стадии находится реализация инициативы и каковы реальные планы государства в данной сфере. И, как оказалось, работа над созданием такого резерва уже идет.

Справка 24.kg Крипторезерв (или криптовалютный резерв) — это запасы криптовалют, которые хранятся государством, центральным банком или крупной организацией. По аналогии с традиционными золотовалютными резервами, состоящими из золота, иностранной валюты и других ликвидных активов, крипторезерв представляет собой накопление цифровых активов.

Официальное подтверждение: работа кипит

На главный вопрос о планах по созданию крипторезерва в управлении государственного долга и активов при Министерстве финансов ответили: «На данный момент идет активная работа по его созданию, включая активную организационную и техническую составляющие».

Хотя точные сроки запуска крипторезерва в ведомстве пока не называют, так как они «зависят от многих факторов».

Государственная криптобиржа — главная за управление цифровыми активами

Центральную роль в управлении будущим крипторезервом и хранении цифровых активов, по заявлению Министерства финансов, будет играть государственная криптобиржа Coin National Exchange.

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Более того, ее рассматривают как «основной инструмент для обеспечения прозрачности и безопасности операций» с государственными цифровыми активами.

Важный момент — Coin National Exchange уже работает в техническом режиме.

«В ближайшее время любой желающий — как физическое, так и юридическое лицо — сможет зарегистрироваться и начать пользоваться данной криптобиржей», — заверили в Минфине.

Относительно состава будущего резерва в управлении подтвердили: Кыргызстан рассматривает возможность включения таких активов, как Bitcoin (BTC) и Binance Coin (BNB), а также разрабатываемого USDKG, что перекликается с предложением Чанпэна Чжао.

Мнение эксперта. Шаг в будущее или ящик Пандоры?

Для оценки перспектив и потенциальных подводных камней создания крипторезерва мы обратились к экономисту Искендеру Шаршееву.

«Насколько я понял, создание криптоактивов в стране — это правильный, нормальный шаг», — отметил он.

Эксперт провел параллели с позицией Федеральной резервной системы США, которая изначально скептически относилась к криптовалютам, созданным, по их мнению, «для подрыва финансового резерва».

Однако позже, по его словам, Министерство финансов Соединенных Штатов и другие структуры начали допускать использование и даже применять криптоактивы.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп — один из активных сторонников развития цифровых валют. Он не только выпустил собственную криптовалюту, но и продвигает подобные инициативы на государственном уровне.

В частности, 2 марта этого года американский президент подписал указ о создании рабочей группы, перед которой поставили задачу по формированию национального криптовалютного резерва США.

Кстати, с момента запуска криптовалюты TRUMP в январе 2025-го Дональд Трамп и его союзники получили более $300 миллионов в виде комиссионных от торговых операций.

Криптосом и «твердые» валюты для резерва

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Искендер Шаршеев подчеркнул важность создания национальной криптовалюты — криптосома. «Чтобы предотвратить инфляцию, эти деньги должны иметь примерно такие же логики формирования, майнинга, как те же биткоины. То есть они не должны легко майниться», — пояснил он.

По аналогии с традиционными золотовалютными резервами, хранящимися в разных валютах и золоте, экономист предлагает держать часть резервов в «твердых» криптовалютах, таких как Ethereum и в основном Bitcoin. Он допустил возможность включения «экспериментальных» валют, но с оговоркой.

«Следует понимать, что нельзя рисковать государственными резервами и вкладываться в рискованные криптовалюты, потому что потерять деньги очень легко и быстро. Соответственно, этот резерв должен формироваться из тех фондов, которые остаются после пополнения основного золотовалютного резерва республики», — заметил Искендер Шаршеев.

Международный опыт и скрытые риски

«Если Кыргызстан присоединится, это будет очень здорово», — считает он.

Искендер Шаршеев подчеркнул, что США используют биткоины как резерв неофициально, а Сальвадор и Украина сделали это официально.

Экономист также отметил развитую криптоинфраструктуру в Катаре, Йемене, Иране, Дубае (ОАЭ) и Саудовской Аравии.

Однако он указал и на серьезные риски.

«Говорят, что финансирование крупных военизированных структур, поддерживаемых Ираном на Ближнем Востоке, осуществляется именно через криптовалюты. Китайские предприниматели активно использовали криптовалюты во время санкционных войн», — привел примеры Искендер Шаршеев.

Для Кыргызстана это может означать риски отмывания денег, финансирования терроризма и реэкспортных сделок в обход санкций, что чревато ответными мерами со стороны мирового сообщества.

Волатильность и социальные последствия

Главная экономическая опасность — колоссальная волатильность криптовалют.

«Их колебания могут приносить в один год огромные убытки, в другой — сверхприбыль. То есть в случае с криптовалютами просто можно все потерять или получить сверхприбыль», — сказал эксперт.

С другой стороны, развитие криптосферы при государственной поддержке может, по мнению энтузиастов, ослабить власть традиционных банков, снизить комиссии, облегчить доступ к средствам и даже привести к появлению «криптобанков» с низкопроцентными кредитными продуктами.