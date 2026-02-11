16:44
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Экономика

Оборот крипторынка Кыргызстана превысил $31 миллиард

В прошлом году совокупный оборот на рынке виртуальных активов превысил $31 миллиард. Об этом сообщается в отчете Службы регулирования и надзора за финансовым рынком.

Объем операций на крипторынке в 2025-м увеличился в три раза по сравнению с 2024 годом. При этом, когда легальный сектор только зародился в 2022-м, объем оборота составлял всего $8 миллионов.

А общее количество транзакций превысило 2,1 миллиона операций.

Это указывает на значительное расширение рынка виртуальных активов и рост вовлеченности пользователей в операции с цифровыми активами.

Финнадзор

При этом крипторынок Кыргызстана можно назвать гигантским «цифровым обменником», где обычные люди и компании просто меняют сомы на крипту и обратно для быстрых платежей и переводов, потому что это самый простой и востребованный способ работы с цифровыми деньгами. На долю таких обменников приходится более 94 процентов всего оборота, или $29,5 миллиарда.

Оставшиеся 6 процентов (около $1,8 миллиарда) приходится на криптобиржи, где профессиональные игроки торгуют друг с другом, выставляя заявки и отслеживая графики.

Таким образом, в 2025 году крипта в стране использовалась не для сложных биржевых игр, а в первую очередь как удобный инструмент для оперативного обмена валют.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/361590/
просмотров: 432
Версия для печати
Материалы по теме
Крипторынок принес бюджету более 700 миллионов сомов в 2025 году
Госфиннадзор наделил правом шесть компаний на обмен виртуальных активов
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
Криптовалютный обвал: за неделю рынок потерял почти $500 миллиардов
Кирилл Хомяков: КР может стать криптохабом региона, если удержит темп реформ
В КР хотят узаконить цифровые доказательства и арест криптоактивов
Президент КР утвердил новые правила для крипторынка и виртуальных активов
КР и США усилят сотрудничество в сфере виртуальных активов и цифровых финансов
Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов
Binance расширит доступ к KGST: токен добавят в Simple Earn, покупку и Convert
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Бизнес
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
11 февраля, среда
16:37
Доходы от экспорта IT-услуг Кыргызстана выросли на 52,8 процента за год Доходы от экспорта IT-услуг Кыргызстана выросли на 52,8...
16:14
Крипторынок принес бюджету более 700 миллионов сомов в 2025 году
16:11
В Оше задержаны двое за распространение экстремистских материалов в соцсетях
16:11
До 80 процентов мужчин страдают простатитом. О причинах рассказали медики
16:09
Обращение о выборах президента. Его авторов задержали по уголовному делу