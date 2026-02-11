Оборот крипторынка Кыргызстана превысил $31 миллиард

В прошлом году совокупный оборот на рынке виртуальных активов превысил $31 миллиард. Об этом сообщается в отчете Службы регулирования и надзора за финансовым рынком.

Объем операций на крипторынке в 2025-м увеличился в три раза по сравнению с 2024 годом. При этом, когда легальный сектор только зародился в 2022-м, объем оборота составлял всего $8 миллионов.

А общее количество транзакций превысило 2,1 миллиона операций.

Это указывает на значительное расширение рынка виртуальных активов и рост вовлеченности пользователей в операции с цифровыми активами. Финнадзор

При этом крипторынок Кыргызстана можно назвать гигантским «цифровым обменником», где обычные люди и компании просто меняют сомы на крипту и обратно для быстрых платежей и переводов, потому что это самый простой и востребованный способ работы с цифровыми деньгами. На долю таких обменников приходится более 94 процентов всего оборота, или $29,5 миллиарда.

Оставшиеся 6 процентов (около $1,8 миллиарда) приходится на криптобиржи, где профессиональные игроки торгуют друг с другом, выставляя заявки и отслеживая графики.

Таким образом, в 2025 году крипта в стране использовалась не для сложных биржевых игр, а в первую очередь как удобный инструмент для оперативного обмена валют.