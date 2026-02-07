18:52
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance

Фото пресс-службы президента

Президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомил основателя крупнейшей международной криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао с туристическими возможностями Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

​Отмечается, что во время совместного спуска и осмотра инфраструктуры горнолыжной базы «Каракол» Садыр Жапаров уделил особое внимание туристическим перспективам региона.

​Он подчеркнул, что развитие горнолыжных кластеров является стратегическим приоритетом, способным превратить Иссык-Кульскую область в центр международного туризма, отметив продолжающееся строительство кластера «Ала-Тоо Резорт».

Президент и Чанпэн Чжао посетили одну из самых высоких точек комплекса, откуда открывается панорамный вид на горы.

Основатель Binance высоко оценил качество снежного покрова и уровень сервиса, заметив, что регион имеет все шансы конкурировать с ведущими европейскими курортами.

​Встреча завершилась коротким чаепитием, где Садыр Жапаров и Чанпэн Чжао продолжили обсуждение инфраструктурных проектов в неформальной обстановке. 
