Общество

Банкам Кыргызстана хотят разрешить покупать и продавать криптовалюту

В Кыргызстане предлагают расширить возможности банков и финансовых организаций для работы с виртуальными активами. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О виртуальных активах». В случае принятия банкам, небанковским финансово-кредитным организациям и другим поднадзорным Нацбанку юридическим лицам разрешат официально предоставлять услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют.

Сейчас разрешены только отдельные операции — перевод, хранение и управление виртуальными активами, а также финансовые услуги, связанные с их размещением. Операции по покупке и обмену криптовалют для них пока запрещены.

Как отмечается в справке-обосновании, власти рассчитывают, что легализация таких услуг позволит увеличить оборот виртуальных активов, повысить прозрачность операций и интегрировать криптоактивы в традиционную финансовую систему страны.

Кроме того, разработчики проекта ожидают рост налоговых поступлений, привлечение иностранных инвестиций и создание новых рабочих мест в сфере финансовых технологий.

Также в документе говорится, что интерес к криптовалютам среди граждан и бизнеса в последние годы значительно вырос, а расширение банковских услуг поможет легализовать и структурировать рынок виртуальных активов в Кыргызстане.
