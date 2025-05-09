Торговая война. Евросоюз угрожает США введением пошлин на автомобили и самолеты

Евросоюз угрожает ввести пошлины на американские товары на сумму 95 миллиардов евро, если торговые переговоры с США провалятся. Соответствующее заявление опубликовала Еврокомиссия.

В документе указано, что ЕС начал публичные консультации по списку товаров, которые могут попасть под ответные меры. Речь идет о промышленной и сельскохозяйственной продукции из США.

Помимо автомобилей, самолетов и запчастей, список ЕК включает длинный перечень продовольственных товаров, сырья и механического оборудования: от индейки, лосося и брюссельской капусты до сырой нефти и угля, а также стоматологического оборудования, презервативов и человеческих волос для париков.

Одновременно с этим Еврокомиссия объявила о подаче иска во Всемирную торговую организацию против таможенной политики президента США Дональда Трампа.

«Контрмеры будут применены, если переговоры не приведут к отмене американских пошлин», — отметили в Еврокомиссии.

Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.