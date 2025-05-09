Торговая война. Евросоюз угрожает США введением пошлин на автомобили и самолеты

Евросоюз угрожает ввести пошлины на американские товары на сумму 95 миллиардов евро, если торговые переговоры с США провалятся. Соответствующее заявление опубликовала Еврокомиссия.
В документе указано, что ЕС начал публичные консультации по списку товаров, которые могут попасть под ответные меры. Речь идет о промышленной и сельскохозяйственной продукции из США.
Помимо автомобилей, самолетов и запчастей, список ЕК включает длинный перечень продовольственных товаров, сырья и механического оборудования: от индейки, лосося и брюссельской капусты до сырой нефти и угля, а также стоматологического оборудования, презервативов и человеческих волос для париков.
Одновременно с этим Еврокомиссия объявила о подаче иска во Всемирную торговую организацию против таможенной политики президента США Дональда Трампа.
«Контрмеры будут применены, если переговоры не приведут к отмене американских пошлин», — отметили в Еврокомиссии.
Напомним, 2 апреля Белый дом ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10 процентов на все импортируемые товары, а для отдельных государств она окажется заметно выше: 34 процента для КНР, 46 процентов для Вьетнама и 20 процентов для Евросоюза.
Позже президент США заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из Штатов, которые вступили в силу накануне.
Затем Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будут действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий. При этом 10 апреля Соединенные Штаты увеличили пошлины на китайские товары до 145 процентов.
Ранее Китай предупредил страны, которые пойдут на тарифную сделку с США и против КНР в торговой войне, о контрмерах. Китай не принимает сделки, которые могут ущемлять его интересы со стороны других стран, и в случае таких действий Пекин готов предпринять соответствующие контрмеры, заявляли в Министерстве коммерции КНР.
Китай также полностью остановил закупки сжиженного природного газа (СПГ) у США с марта 2025 года — впервые с июня 2022-го.