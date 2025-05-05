Товарооборот Кыргызстана со странами Европы существенно сократился с начала года

Товарооборот Кыргызстана со странами Европы в январе – феврале 2025 года сократился на 65 процентов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

В указанный период он составил $142 миллиона – это на 65 процентов меньше, чем за два первых месяца прошлого года, когда товарооборот составил $234 миллиона.

Согласно информации Нацстаткома, экспорт товаров из Кыргызстана в Европу в январе – феврале 2025 года сократился на 50 процентов, составив $37,8 миллиона.

Импорт товаров из европейских государств в КР сократился на 65,6 процента и составил $104,2 миллиона.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние три года товарооборот Кыргызстана со странами Евросоюза увеличился в 2,4 раза.

«С 2021 по 2024 год товарооборот КР со странами Евросоюза увеличился в 2,4 раза, при этом импорт вырос в 2,6 раза, а экспорт — в 1,5 раза. Это стало возможным в том числе благодаря успешной реализации общей системы преференций, за что мы выражаем благодарность нашим европейским партнерам», — отмечал президент Садыр Жапаров на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках своего рабочего визита в Узбекистан.