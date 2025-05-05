13:18
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Экономика

Товарооборот Кыргызстана со странами Европы существенно сократился с начала года

Товарооборот Кыргызстана со странами Европы в январе – феврале 2025 года сократился на 65 процентов. Такие данные содержатся в материалах Национального статистического комитета.

В указанный период он составил $142 миллиона – это на 65 процентов меньше, чем за два первых месяца прошлого года, когда товарооборот составил $234 миллиона.

Согласно информации Нацстаткома, экспорт товаров из Кыргызстана в Европу в январе – феврале 2025 года сократился на 50 процентов, составив $37,8 миллиона.

Импорт товаров из европейских государств в КР сократился на 65,6 процента и составил $104,2 миллиона.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние три года товарооборот Кыргызстана со странами Евросоюза увеличился в 2,4 раза.

«С 2021 по 2024 год товарооборот КР со странами Евросоюза увеличился в 2,4 раза, при этом импорт вырос в 2,6 раза, а экспорт — в 1,5 раза. Это стало возможным в том числе благодаря успешной реализации общей системы преференций, за что мы выражаем благодарность нашим европейским партнерам», — отмечал президент Садыр Жапаров на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках своего рабочего визита в Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/328250/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Европа передаст миллиарды замороженных российских денег западным инвесторам
Тысячи людей в Европе отпраздновали Вальпургиеву ночь
Только шесть стран Европы готовы предоставить свои войска для отправки в Украину
Си Цзиньпин призвал страны Европы совместно противостоять запугиваниям США
Шесть стран Европы заявили о готовности оказывать дальнейшее давление на Россию
Кабмин прогнозирует рост товарооборота в 2027 году до $20,1 миллиарда
Импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан продолжает сокращаться
Закрытый экстренный саммит лидеров ЕС по Украине: заявления и решения
В 2024 году импорт товаров из стран Европы в Кыргызстан сократился
Внешний товарооборот Кыргызстана в 2024 году составил $16 миллиардов
Популярные новости
Страны Центральной Азии рискуют столкнуться с&nbsp;замедлением ВВП из-за пошлин США Страны Центральной Азии рискуют столкнуться с замедлением ВВП из-за пошлин США
Запрет на&nbsp;импорт куриных яиц ввел Кыргызстан сроком на&nbsp;полгода Запрет на импорт куриных яиц ввел Кыргызстан сроком на полгода
Возвращение брендов? Кто подал заявки на&nbsp;регистрацию товарных знаков в&nbsp;России Возвращение брендов? Кто подал заявки на регистрацию товарных знаков в России
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;3&nbsp;мая. Как изменились цены за&nbsp;неделю Продуктовая корзина Бишкека на 3 мая. Как изменились цены за неделю
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
5 мая, понедельник
13:02
Товарооборот Кыргызстана со странами Европы существенно сократился с начала года Товарооборот Кыргызстана со странами Европы существенно...
12:29
Их нравы. Сын президента Уганды захватил охрану оппозиции и хочет кастрировать
12:00
День Конституции. Знаете ли вы Основной закон. Тест
11:31
США вводят 100-процентные пошлины на все иностранные кинофильмы
11:10
Возобновление работы радио «Голос Америки» пока не состоится: решение суда