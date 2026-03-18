Общество

Кыргызстан и Китай нарастили объем двусторонней торговли

Кыргызстан и Китай нарастили объем двусторонней торговли. Об этом заявила сегодня на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин.

По ее словам, объем двусторонней торговли достиг $27 миллиардов 200 миллионов, увеличившись на 20 процентов, установив тем самым исторический максимум.

«По темпам роста товарооборота Китай и Кыргызстан заняли первое место в Центральной Азии, при этом импорт КНР из КР вырос на 86 процентов», — подчеркнула посол.

Как отметила она, Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями и всесторонними стратегическими партнерами.

«Высококачественное сотрудничество между КНР и КР в рамках инициативы «Один пояс — один путь» последовательно углубляется и наполняется конкретным практическим содержанием. 2025-й стал периодом динамичного и поступательного развития китайско-кыргызских отношений. В течение года председатель Китая Си Цзиньпин и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров трижды встречались. Это говорит о глубокой дружбе и взаимопонимании между странами. Принятый КНР 15-й пятилетний план придаст новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству между Китаем и Кыргызстаном.

В настоящее время КР активно реализует Национальную программу развития до 2030 года с приоритетами развития промышленности, транспорта, сельского хозяйства, туризма и зеленой энергетики, направленную на формирование процветающего «Нового Кыргызстана».

Период реализации 15-го пятилетнего плана полностью совпадает с периодом действия Национальной программы развития КР до 2030-го, а идеи и ключевые направления развития обеих программ во многом созвучны. Китайская сторона готова совместно с кыргызской укреплять сопряжение стратегий развития и расширять взаимовыгодное партнерство в таких сферах, как торговля, инвестиции, транспортная взаимосвязанность, научно-технические обмены и инновации, сельское хозяйство, а также гуманитарно-культурное взаимодействие», — добавила Лю Цзянпин.

Она заметила, что КНР и КР ускоренными темпами реализуют крупные стратегические проекты, включая строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и трассы Барскоон — Бедель.

«Кроме того, по улицам и проспектам Бишкека курсируют новые электробусы китайского производства. Введены в эксплуатацию Бишкекский мусоросжигательный завод и фотоэлектрическая электростанция мощностью 100 мегаватт в Чуйской области, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие КР. При этом кыргызские сухофрукты и мед, поставляемые на китайский рынок, пользуются большой популярностью у потребителей», — заключила посол.
