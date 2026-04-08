Товарооборот продукции АПК между РФ и КР в 2025 году вырос на четверть

Товарооборот продукции агро-промышленного комплекса между Россией и Кыргызстаном в 2025 году вырос на четверть. Об этом заявлено на встрече министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут с заместителем председателя кабинета министров — министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Эрлистом Акунбековым.

Стороны обсуждали текущее состояние и перспективы сотрудничества в сфере АПК. Отмечено, что взаимная торговля сельхозпродукцией и продовольствием между двумя странами демонстрирует положительную динамику.

В частности, по итогам 2025 года товарооборот увеличился на 25 процентов. Россия нарастила поставки подсолнечного масла, кондитерских изделий, сахара, мяса птицы и безалкогольных напитков. Кыргызстан, в свою очередь, увеличил экспорт фасоли, фруктов и ягод, а также другой продукции.

Заявлено, что две страны обладают существенным потенциалом для дальнейшего расширения взаимной торговли, в том числе за счет увеличения поставок российских минеральных удобрений, ветеринарных вакцин и другой продукции агротеха. Значительные перспективы взаимодействия есть в сфере мелиорации, селекции и семеноводства.

Оксана Лут пригласила коллег принять участие во Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле — 2026», чтобы обменяться опытом и ознакомиться с российскими разработками.