Экономика

Товарооборот до $2 миллиардов — цель кыргызско-узбекского сотрудничества

Фото пресс-службы Минэкономики

Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков на полях бизнес-форума ЦАРЭС в Бишкеке провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития кыргызско-узбекского торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Особое внимание было уделено достижению обозначенной совместной стратегической цели — увеличению взаимного товарооборота до $2 миллиардов. Этот ориентир был сформулирован главами государств двух стран.

Министры также обменялись мнениями по вопросам подготовки и проведения предстоящих совместных мероприятий, направленных на активизацию деловых контактов и поддержку инвестиционного партнерства. Кроме того, были рассмотрены перспективные совместные проекты в сферах промышленности, транспортной логистики, сельского хозяйства и энергетики.
