Товарооборот между Кыргызстаном и Казахстаном превысил $2 миллиарда. Об этом, подводя итоги прошлого года, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Астане Кудайберген Базарбаев.

По его словам, достигнутые показатели стали возможны благодаря проводимой политике и руководству президента Садыра Жапарова.

«За последние пять лет жизнь граждан заметно изменилась к лучшему, поставленные планы последовательно реализуются. Сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном продолжает укрепляться благодаря президентам Садыру Жапарову и Касым-Жомарту Токаеву. Уверен, что впереди нас ждут еще много положительных результатов», — сказал он.

Он напомнил, что двустороннее сотрудничество охватывает широкий спектр направлений и имеет потенциал для дальнейшего расширения.