Объем торговли Китая со странами Центральной Азии вырос на 12 процентов

Объем торговли Китая со странами Центральной Азии в 2025 году вырос на 12 процентов, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство торговли КНР.

Отмечается, что экономическое и торговое сотрудничество Китая с регионом показало заметный прогресс — объем товарооборота достиг $106,3 миллиарда, увеличившись на 12 процентов к 2024 году.

Объем торговли впервые в истории превысил отметку в $100 миллиардов, сохраняя положительный рост в течение пяти лет подряд. В прошлом году Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером центральноазиатских государств.

Экспорт вырос в годовом исчислении на 11 процентов — до $71,2 миллиарда, чему способствовал скачок производства механической и электротехнической продукции, а также высокотехнологичных товаров.

Импорт увеличился на 14 процентов — до $35,1 миллиарда. Развитие торговли опирается на отлаженное трансграничное платежное сотрудничество.

Министерство торговли КНР намерено продолжать оптимизировать структуру торговли, развивать новые формы бизнеса и способствовать созданию институциональных механизмов.