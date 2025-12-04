15:52
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Общество

Кыргызстан и Корея намерены увеличить товарооборот на 30 процентов

Сегодня в Бишкеке проходит бизнес-форум «Площадка экономического сотрудничества Кореи и Центральной Азии — 2025». Прибывшим в Кыргызстан предпринимателям из Кореи презентовали инвестиционные возможности страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, заместитель директора Национального агентства по инвестициям Дамирбек Бикулов в своем выступлении отметил, что по итогам 2024-го товарооборот между двумя странами составил более $435 миллионов.

«В этом году мы ожидаем, что эти показатели вырастут более чем на 30 процентов по сравнению с прошлогодним уровнем. В рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Корею в декабре 2024-го подписаны 22 двусторонних документа, направленных на развитие кыргызско-корейского взаимодействия. Мы высоко ценим высокотехнологичный опыт Кореи в различных отраслях экономики и выражаем свою открытость к взаимовыгодному сотрудничеству», — сказал он.

В свою очередь директор центра «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров подчеркнул выгодное географическое положение республики и представил информацию о ведении бизнеса: открытие юридических лиц, налоговое регулирование, особенности банковского сектора и возможности свободных экономических зон. Кроме того, он выделил такие приоритетные направления для инвестиций, как сельское хозяйство, гидроэнергетика, туризм, легкая промышленность и электронная торговля.

«Сегодня созданы комфортные условия для открытия бизнеса и совместных предприятий. Ввоз оборудования для собственного производства не будет облагаться НДС при условии, что это оборудование не будет перепродаваться. Мы, в свою очередь, готовы оказать аналитическую и консалтинговую поддержку и помочь вам выйти на внешние рынки», — заметил Урмат Такиров.

Второй день бизнес-форума пройдет 5 декабря. Будет организована корейско-центральноазиатская комплексная промовыставка потребительских товаров. Представлены корейские товары для широкой аудитории и профессиональных закупщиков с возможностью розничных продаж образцов и прямого общения с производителями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353419/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Для кыргызстанских производителей расширяют экспортные возможности на рынок КНР
Показатель водного стресса Кыргызстана приблизился к «предкризисным» значениям
Кыргызстан и Казахстан углубляют сотрудничество в сфере социальных реформ
В Бишкеке обсудили продвижение национальных программ КР по итогам саммита в Дохе
Больница скорой медпомощи получила реабилитационное оборудование
KIGF. Кто управляет информацией и как Цифровой кодекс меняет IT-рынок
Кыргызстан развивает систему национальных питомников совместно с Кореей
Товарооборот до $2 миллиардов — цель кыргызско-узбекского сотрудничества
Главы МИД КР и КНР подчеркнули активизацию сотрудничества между двумя странами
АБР выделит Кыргызстану и Таджикистану $56,4 миллиона для ликвидации ЧС
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
4 декабря, четверг
15:40
Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана начали официальные переговоры Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана начали официа...
15:28
В бишкекском «Тазалыке» не хватает 420 работников, зарплату повысить не смогут
15:18
Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров
15:12
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Они просят власти о помощи
15:01
Граждане КР не идут в грузчики мусора даже за 90 тысяч сомов. Взяли пакистанцев