Кыргызстан и Корея намерены увеличить товарооборот на 30 процентов

Сегодня в Бишкеке проходит бизнес-форум «Площадка экономического сотрудничества Кореи и Центральной Азии — 2025». Прибывшим в Кыргызстан предпринимателям из Кореи презентовали инвестиционные возможности страны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, заместитель директора Национального агентства по инвестициям Дамирбек Бикулов в своем выступлении отметил, что по итогам 2024-го товарооборот между двумя странами составил более $435 миллионов.

«В этом году мы ожидаем, что эти показатели вырастут более чем на 30 процентов по сравнению с прошлогодним уровнем. В рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Корею в декабре 2024-го подписаны 22 двусторонних документа, направленных на развитие кыргызско-корейского взаимодействия. Мы высоко ценим высокотехнологичный опыт Кореи в различных отраслях экономики и выражаем свою открытость к взаимовыгодному сотрудничеству», — сказал он.

В свою очередь директор центра «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Урмат Такиров подчеркнул выгодное географическое положение республики и представил информацию о ведении бизнеса: открытие юридических лиц, налоговое регулирование, особенности банковского сектора и возможности свободных экономических зон. Кроме того, он выделил такие приоритетные направления для инвестиций, как сельское хозяйство, гидроэнергетика, туризм, легкая промышленность и электронная торговля.

«Сегодня созданы комфортные условия для открытия бизнеса и совместных предприятий. Ввоз оборудования для собственного производства не будет облагаться НДС при условии, что это оборудование не будет перепродаваться. Мы, в свою очередь, готовы оказать аналитическую и консалтинговую поддержку и помочь вам выйти на внешние рынки», — заметил Урмат Такиров.

Второй день бизнес-форума пройдет 5 декабря. Будет организована корейско-центральноазиатская комплексная промовыставка потребительских товаров. Представлены корейские товары для широкой аудитории и профессиональных закупщиков с возможностью розничных продаж образцов и прямого общения с производителями.