Фонд развития предпринимательства за год удвоил выдачу кредитов бизнесу

В Фонде развития предпринимательства 25 апреля состоялось собрание акционеров. Об этом сообщила его пресс-служба.

Единственным акционером ФРП является Министерство финансов.

На собрании заслушаны и утверждены ключевые отчеты и планы. Также озвучено, что на конец 2024-го уставной капитал фонда вырос до 1 миллиарда 245 миллионов сомов (с 620 миллионов на начало года), а кредитный портфель составил более 1,16 миллиарда сомов (против 680 миллионов на начало года).

Представители Минфина выразили удовлетворение текущими результатами и обсудили планы на 2025-й. Одним из ключевых направлений станет расширение доступного кредитования для малого и среднего бизнеса.

В этом году ФРП планирует привлечь 500 миллионов сомов из республиканского бюджета для выдачи новых кредитов по льготным процентным ставкам, что, как ожидается, поможет предпринимателям решать насущные проблемы, создавать рабочие места и расширять бизнес.

Также в 2025-м фонд продолжит разработку новых кредитных продуктов для приоритетных направлений, таких как зеленая экономика, промышленность, производство и женское предпринимательство.