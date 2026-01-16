В ГНС представили новое обновление в «кабинете налогоплательщика»

ГУ «Салык Сервис» информирует об обновлении функционала «кабинета налогоплательщика» при подаче налоговой отчетности. Теперь отчеты принимаются исключительно по району действующей регистрации налогоплательщика.

Ранее пользователь мог ошибиться и отправить свой отчет в другой район, в котором бизнес не имеет регистрацию. Теперь система не позволяет пользователю отправить отчет в район, не соответствующий регистрации.

В рамках обновления система автоматически проверяет регистрационные данные и направляет отчетность строго в соответствующий район, что обеспечивает корректность и точность налогового учета.

В случае отсутствия регистрации в район, куда пытаются подать отчет, документ не будет сохранен и отправлен. Данное ограничение введено с целью исключения рисков ошибочной подачи отчетности и необходимости последующих уточнений.

Для корректного и бесперебойного использования всех сервисов «кабинета налогоплательщика» рекомендуют заблаговременно проверить актуальность регистрационных данных по всем районам, в которых осуществляется деятельность.