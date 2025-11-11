12:46
Экономика

Около 1,5 миллиона граждан Кыргызстана пользуются «Кабинетом налогоплательщика»

В Кыргызстане увеличилось число граждан, получающих электронные налоговые услуги. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

По ее данным, в результате цифровизации налоговых процессов стала возможна дистанционная уплата налогов через «Личный кабинет» и мобильные приложения.

На сегодня почти 1,5 миллиона граждан пользуются «Кабинетом налогоплательщика». Их число выросло на 160 тысяч человек с начала 2025 года.

ГНС постепенно превращается в сервисный орган, создающий удобные условия для граждан и предпринимателей в сфере налогообложения, отметили в пресс-службе.

«Раньше гражданам приходилось лично посещать налоговые органы, стоять в очередях и тратить время на заполнение документов. Сегодня же вся информация и платежи доступны в онлайн-режиме. В «Личном кабинете» налогоплательщика можно получить полную информацию о задолженности, сроках и суммах уплаты налогов», — подчеркнул заместитель председателя ГНС Мирлан Рахманов.

Кроме того, он отметил, что повышение налоговой культуры граждан и рост доверия к Налоговой службе стали ощутимыми результатами проводимой работы по улучшению взаимодействия между государством и налогоплательщиками.
