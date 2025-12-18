ГНС: «Кабинетом налогоплательщика» пользуются 1 миллион 521,6 тысячи человек

Налоговая служба Кыргызской Республики сообщает, что по состоянию на 16 декабря 2025 года к электронному сервису «Кабинет налогоплательщика» подключено 1 миллион 521,6 тысячи налогоплательщиков, из них 98 тысяч 507 юридических и 1 миллион 423 тысячи 152 физических лица.

По сравнению с началом этого года число пользователей увеличилось на 180 тысяч 405.

Мобильной версией «Кабинета налогоплательщика» — мобильным приложением Salyk.kg — пользуются 77,6 тысячи налогоплательщиков.

Благодаря расширению функционала «Кабинет налогоплательщика» и его мобильная версия стали универсальными инструментами дистанционного взаимодействия, позволяющими подавать отчетность, оплачивать налоги онлайн, получать справки, акты сверки и другие услуги, не посещая налоговые органы.

В течение года в «Кабинете налогоплательщика» запущены 15 новых онлайн-сервисов и улучшений:

— внедрен онлайн-сервис «Акт сверки взаимных расчетов с налогоплательщиком по страховым взносам», а также обновлен модуль «Акт сверки взаимных расчетов»;

— обновлен помощник по заполнению отчета по подоходному налогу и средствам государственного социального страхования (STI-161);

— запущено автоматическое формирование отчета по НСП;

— внедрен помощник по заполнению отчета по косвенным налогам (FORM STI-123_5);

— обновлена форма отчета по косвенным налогам (FORM STI-123_6);

— разработан сервис получения справок, подтверждающих статус налогоплательщика (формы STI-024 и STI-025);

— автоматизирована выдача справки о резидентстве;

— запущен сервис автоматического формирования налоговых отчетов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, работающих по единому налогу;

— введено автоматическое начисление налога на имущество;

— реализовано автоматическое формирование суммы к оплате на основе данных отчета в журнале электронных отчетов;

— в модуле «ЕАЭС» стала доступна онлайн-подача уведомлений;

— внедрен онлайн-сервис перерегистрации для индивидуальных предпринимателей;

— запущен модуль «Зачет, возврат», предназначенный для приема заявлений о зачете или возврате излишне либо ошибочно уплаченных сумм налогов, страховых взносов и неналоговых платежей;

— введена онлайн-регистрация физических лиц через интеграцию с уполномоченным государственным органом по регистрации;

— с 1 июля все налоги и взносы оплачиваются исключительно по QR-коду или платежному коду, что исключает ошибки и ручное вмешательство при зачислении средств.

Также служба в рамках фискализации налоговых процедур внедрила следующие проекты:

— начато внедрение фискального программного обеспечения (ФПО), осуществляющего передачу данных о кассовых чеках в режиме реального времени;

— запущена система СМС-уведомлений граждан о наличии налоговой задолженности;

— внедрена система обратной связи «Пикирлер», позволяющая налогоплательщикам оценивать качество обслуживания в режиме онлайн;

— проведен пилотный проект по внедрению электронной системы «Базар» на рынке «Дордой».

ГНС продолжит расширять перечень онлайн-сервисов, делая их максимально доступными и упрощая исполнение налоговых обязательств для налогоплательщиков.