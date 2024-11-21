Пилот по применению электронных транспортных накладных e-CMR запустят в ЕАЭС

Совет руководителей уполномоченных органов в области транспорта стран ЕАЭС поддержал предложения по развитию общего транспортного рынка. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

В частности, речь идет о запуске пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в государствах ЕАЭС. Отмечается, что этот проект поспособствует цифровизации перевозок и одновременно является значимым для таможенного администрирования.

Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев рассказал о развитии транспортных коридоров и реализации инфраструктурных проектов.

Стороны обсудили значимость исполнения дорожной карты в ЕАЭС на 2024-2026 годы и рассмотрели перспективы сотрудничества между ЕЭК и Международной организацией гражданской авиации и партнерского диалога под эгидой ЕЭК и Международного союза дорожного транспорта (IRU) с участием ассоциаций автомобильных перевозчиков стран ЕАЭС.