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Экономика

Цены на продукты в Кыргызстане ниже, чем в Казахстане и России

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана провело мониторинг цен на продовольственные товары 4 сентября 2024 года. По результатам исследования, цены на продукты в крупных городах страны на 13,59 процента ниже, чем в Казахстане, и на 16,17 процента ниже, чем в России.

Тем не менее за последнюю неделю цены на продукты в Кыргызстане выросли на 1,86 процента, в то время как в Казахстане показатель составил 1,05 процента, России — 0,08 процента.

В Бишкеке сливочное масло подорожало на 15 сомов, говядина — на 60 сомов, а куриное яйцо — на 5 сомов. В городе Оше зафиксирован рост цен на говядину на 40 сомов и на баранину на 35 сомов. В Караколе цены остались стабильными.

В Казахстане, например, в Актюбинской области подорожало молоко и говядина, Костанайской — макароны и картофель. В России в Тюменской области подорожал хлеб, в Саратове выросла цена на яйца.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/304462/
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