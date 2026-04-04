В Национальной школе-лицее инновационных технологий назначен новый директор

Жайнак Ибрагимов назначен директором национальной школы-лицея инновационных технологий имени Айдаркана Молдокулова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

Уточняется, что такое решение принято по итогам конкурса.

Фото Минпросвещения.

Ранее он работал завучем в этой образовательной организации.

Напомним, школа основана в 1926 году как семилетняя Таштакская средняя школа — первая в Бишкеке школа с кыргызским языком обучения. В 2011-м ей было присвоено имя Айдаркана Молдокулова — выпускника этой школы, доктора экономических наук, члена-корреспондента Национальной академии наук КР.

В 2019 году учреждение было преобразовано в соответствии с постановлением правительства.

Главная миссия школы-лицея — обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, формирование широко образованной интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук и свободно владеющей навыками компьютерных технологий.