Кыргызстан и Россия обсудили расширение сотрудничества в агропромышленной сфере

В Москве состоялась встреча министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом.

По данным пресс-службы кабмина, стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в агропромышленной сфере, подтвердив стратегическое партнерство и заинтересованность Кыргызстана в расширении экспорта мясо-молочной, переработанной и рыбной продукции на российский рынок.

Во время встречи поговорили также о реализации плана мероприятий по развитию сотрудничества в агропромышленном комплексе, подписанного в декабре 2025 года, наращивание поставок племенного скота из России в Кыргызстан, развитие взаимодействия в области ветеринарии, научных исследований и обмена опытом.

Зарланирована поставка современных вакцин и подготовка специалистов совместно с российскими профильными институтами.

В перспективе заключения соглашений о научно-техническом сотрудничестве, расширение совместных исследований и участие в международных проектах.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества и реализации совместных инициатив в агропромышленной сфере.