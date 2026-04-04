Кыргызстан и Россия обсудили расширение сотрудничества в агропромышленной сфере

В Москве состоялась встреча министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлиста Акунбекова с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут и руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергеем Данквертом.
По данным пресс-службы кабмина, стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в агропромышленной сфере, подтвердив стратегическое партнерство и заинтересованность Кыргызстана в расширении экспорта мясо-молочной, переработанной и рыбной продукции на российский рынок.
Во время встречи поговорили также о реализации плана мероприятий по развитию сотрудничества в агропромышленном комплексе, подписанного в декабре 2025 года, наращивание поставок племенного скота из России в Кыргызстан, развитие взаимодействия в области ветеринарии, научных исследований и обмена опытом.
Зарланирована поставка современных вакцин и подготовка специалистов совместно с российскими профильными институтами.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества и реализации совместных инициатив в агропромышленной сфере.