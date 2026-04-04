Бишкекский городской транспорт перевозит 222 миллиона пассажиров в год

Представитель муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» рассказал об автобусах на профилактическом форуме о мерах безопасности на маршрутах и призвал молодежь соблюдать Правила дорожного движения, особенно при использовании скутеров и других средств индивидуальной мобильности.

По его данным, в Бишкеке работают 5 автопарков, в которых эксплуатируется 1 тысяча 631 автобус, обслуживающих 72 городских маршрута. Каждый год автобусы перевозят около 222 миллионов пассажиров, обеспечивая жителям города удобное и безопасное передвижение.

Представитель предприятия отметил, что в системе работают примерно 4 тысячи сотрудников, из которых 3 тысячи — водители. По его словам, наблюдается текучка среди водителей.

Водители проходят обучение на симуляторах, имеют минимум три года опыта и регулярно проходят инструктажи по безопасности.

По его словам, на маршрутах ежедневно фиксируется около 1 тысячи 300 нарушений, включая нарушения пассажиров.

«Соблюдение правил — это не ограничение свободы, а способ защитить жизнь и здоровье», — подчеркнули представители предприятия, обращаясь к молодежи.