Мэрия Бишкека прокомментировала жалобу на качество воды на улице Восточной

Мэрия города Бишкека прокомментировала обращение жителя улицы Восточной, который пожаловался на изменение цвета воды при наполнении бассейна и выразил недовольство работой муниципального предприятия «Бишкекводоканал».

По данным муниципалитета, специалисты провели лабораторные исследования отобранной пробы питьевой воды. Установлено, что вода по всем проверенным показателям соответствует требованиям законодательства Кыргызской Республики, включая технический регламент «О безопасности питьевой воды».

Дополнительно были отобраны пробы по соседним адресам — улица Восточная, 123 и 106. Результаты анализа также подтвердили соответствие воды установленным нормам.

В мэрии отметили, что возможной причиной изменения качества воды может быть состояние внутридомовых сетей.

Для индивидуальных жилых домов граница ответственности определяется в точке подключения к городским сетям, после чего ответственность за техническое состояние труб и используемые материалы несет потребитель.

По информации специалистов, на указанном адресе используется система фильтрации, а также применяются таблетки для дезинфекции воды в бассейне. Это, как отмечается, может влиять на изменение цвета и внешнего вида воды.

В мэрии напомнили о необходимости соблюдения санитарных требований при эксплуатации бассейнов. В частности, рекомендуется проводить очистку и промывку не реже одного раза в три дня, так как недостаточный уход может привести к изменению цвета воды.

Ранее житель улицы Восточной заявил, что проблема, по его мнению, не связана с внутридомовыми сетями, поскольку трубы на улице были заменены в прошлом году. Он считает, что загрязнение может поступать непосредственно с водозабора.