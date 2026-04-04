Мэрия Бишкека прокомментировала жалобу на качество воды на улице Восточной

Мэрия города Бишкека прокомментировала обращение жителя улицы Восточной, который пожаловался на изменение цвета воды при наполнении бассейна и выразил недовольство работой муниципального предприятия «Бишкекводоканал».

Горожанин пожаловался на качество питьевой воды и обратился к властям Бишкека

По данным муниципалитета, специалисты провели лабораторные исследования отобранной пробы питьевой воды. Установлено, что вода по всем проверенным показателям соответствует требованиям законодательства Кыргызской Республики, включая технический регламент «О безопасности питьевой воды».

Дополнительно были отобраны пробы по соседним адресам — улица Восточная, 123 и 106. Результаты анализа также подтвердили соответствие воды установленным нормам.

В мэрии отметили, что возможной причиной изменения качества воды может быть состояние внутридомовых сетей.

Для индивидуальных жилых домов граница ответственности определяется в точке подключения к городским сетям, после чего ответственность за техническое состояние труб и используемые материалы несет потребитель.

Также в муниципалитете подчеркнули, что эксплуатация бассейна в частном доме не входит в зону ответственности «Бишкекводоканала», поскольку такие объекты не регулируются профильными нормативными актами.

По информации специалистов, на указанном адресе используется система фильтрации, а также применяются таблетки для дезинфекции воды в бассейне. Это, как отмечается, может влиять на изменение цвета и внешнего вида воды.

В мэрии напомнили о необходимости соблюдения санитарных требований при эксплуатации бассейнов. В частности, рекомендуется проводить очистку и промывку не реже одного раза в три дня, так как недостаточный уход может привести к изменению цвета воды.

Ранее житель улицы Восточной заявил, что проблема, по его мнению, не связана с внутридомовыми сетями, поскольку трубы на улице были заменены в прошлом году. Он считает, что загрязнение может поступать непосредственно с водозабора.
Сотрудники одной из компаний в Бишкеке устроили стихийную парковку на газонах
Жители «Ак‑Орго» жалуются на дым и загрязнение воздуха от частной медресе
На фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы
Обрезка деревьев на улице Боконбаева возмутила бишкекчан
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
